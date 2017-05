Cristiano Ronaldo staat op en maakt hattrick tegen Atlético

Real Madrid heeft Atlético Madrid op een ruime achterstand gezet in de halve finale van de Champions League. De Koninklijke boekte in het eigen Santiago Bernabéu een 3-0 zege op de rivaal en Cristiano Ronaldo maakte een hattrick. De return wordt volgende week woensdag afgewerkt.

Atlético bleef ongeslagen in zijn drie laatste wedstrijden op bezoek bij Real Madrid, maar had in de eerste helft weinig in de melk te brokkelen. De thuisploeg trapte vanaf het eerste fluitsignaal het gaspedaal flink in en had slechts tien minuten nodig om de defensie van de stadsgenoot op de knieën te krijgen. Ronaldo ontsnapte bij een voorzet van Casemiro aan de aandacht van zijn directe tegenstander en gaf doelman Jan Oblak voorts het nakijken met het hoofd: 1-0. Het betekende voor Ronaldo zijn vijftigste doelpunt in de knock-outfase van het miljardenbal. De Portugese superster is daarmee recordhouder.

Grote spelers staan op in grote wedstrijden. Cristiano Ronaldo met zijn TWEEDE: 2-0! 🔥 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 2 mei 2017

Real werkte onder aanvoering van de sterk spelende Isco een prima eerst helft af en was luttele minuten na de openingstreffer van Ronaldo dicht bij de 2-0. Toni Kroos lepelde het leder uit een hoekschop op het hoofd van Raphaël Varane, maar de poging van de jonge verdediger werd onschadelijk gemaakt door Oblak, die niet veel later goed weg kwam toen een schot van Luka Modric rakelings naast vloog. De bezoekers beperkten zich in het vervolg van het eerste bedrijf tot verdedigen en slaagden er in de eerste 45 minuten uiteindelijk niet in Keylor Navas te verontrusten.

In het eerste kwartier van de tweede helft werden beide ploegen niet echt gevaarlijk: alleen voorzetten van Ronaldo en Filipe Luís leverden enige dreiging op. Diego Simeone greep in en bracht Fernando Torres en Nicolás Gaitán binnen de lijnen voor Saúl Niguez en Kévin Gameiro, maar die mutaties sorteerden weinig effect. Het was veelzeggend dat Atlético er in het eerste uur van de wedstrijd niet in slaagde om de bal ook maar één keer aan te raken in de zestien van de tegenstander en in het laatste half uur kreeg men dan ook het deksel op de neus.

Hoewel de wedstrijd minder open was dan eerder, wist het thuisteam van Zinédine Zidane nog twee keer toe te slaan. Ronaldo hamerde raak na een passje van Karim Benzema én nadat hij de bal via een verdediger had meegekregen en na 86 minuten completeerde CR7 zijn hattrick door op aangeven van Lucas Vázquez van dichtbij binnen te schuiven. Ronaldo kroonde zich zodoende tot de absolute man van de wedstrijd en alleen een wonder lijkt Atlético nog aan deelname aan de finale te kunnen helpen.