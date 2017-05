‘Hij kan hoger dan Vitesse, misschien is hij iets voor Feyenoord of PSV?’

Ricky van Wolfswinkel is bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van Vitesse en zette zondag de kers op de taart, door in bekerfinale tegen AZ (2-0) de volledige doelpuntenproductie voor zijn rekening te nemen. Het contract van de 28-jarige spits loopt na dit seizoen nog twee jaar door in Arnhem, maar Martijn Krabbendam veronderstelt dat een zomers vertrek niet ondenkbaar is.

"Ik denk dat hij zeker hoger kan dan Vitesse, misschien voor Feyenoord of PSV?", zegt de verslaggever van Voetbal International in het televisieprogramma Natafelen met Kees van FOX Sports. Van Wolfswinkel was dit seizoen in 35 officiële wedstrijden voor Vitesse goed voor 21 doelpunten. "Misschien niet eens als eerste spits, maar wel als spits erbij. Daar heb je een uitstekende speler aan. Als hij dat zou willen. Volgens mij is Feyenoord wel zijn club."

Collega Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad onderschrijft de woorden van Krabbendam. "Feyenoord volgend jaar in de Champions League en hij tweede spits, in plaats van Michiel Kramer", stelt hij voor. Wijffels denkt dat Van Wolfswinkel er financieel bij een eventuele transfer naar Feyenoord wel op achteruit zal gaan. "Maar zou hij niet willen inleveren om nog een keer bij Feyenoord te spelen?"