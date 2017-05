‘De MLS is een sterke competitie, er zouden meer Duitsers kunnen volgen’

Bastian Schweinsteiger verliet het Europese continent anderhalf maand geleden voor een avontuur in de Verenigde Staten bij Chicago Fire. De Duitse middenvelder speelde tot op heden vijf wedstrijden in de Major League Soccer (MLS) voor zijn nieuwe werkgever en erkent dat het niveau in de Amerikaanse competitie hem niet tegenvalt.

"Er zijn zaken die voor verbetering vatbaar zijn in de MLS, maar ik moet zeggen dat het een sterke competitie is", vertelt hij in gesprek met Goal. Chicago Fire is na acht competitieduels terug te vinden op een zevende plaats. "Het is niet zo dat de competitie saai of slecht is. Ik vind het een prima competitie en elke wedstrijd is een lastige opgave voor ons, dus dat is een goed teken."

Volgens de 32-jarige Schweinsteiger is de MLS bezig aan een heuse opmars. "De competitie wordt in Duitsland ook uitgezonden op televisie. Daarnaast zijn er veel spelers die mij vragen hoe het hier is. Ik heb het gevoel dat als de MLS zich blijft ontwikkelen, er meer Duitse spelers zullen volgen", zegt de routinier. "De spelers met wie ik in Duitsland heb gespeeld, houden van Amerika. Ze zijn echter niet zeker van het niveau van de competitie."