‘Van Breukelen maakt volgend slachtoffer en zet technisch manager op straat’

De wegen van de KNVB en Jelle Goes scheiden per direct, zo meldt De Telegraaf dinsdagavond. De Hilversummer was als technisch manager verbonden aan de voetbalbond, maar werd niet langer nodig geacht en heeft zodoende zijn congé ontvangen van technisch directeur Hans van Breukelen.

Goes trad in 2014 in dienst bij de KNVB en was een van de grondleggers van het plan Winnaars van Morgen. Daarin streefde hij verbetering na van de opleiding van het Nederlandse voetbal. Na de komst van Van Breukelen afgelopen zomer verviel de functie van Goes min of meer, hetgeen nu tot zijn ontslag heeft geleid. Art Langeler volgt hem waarschijnlijk op.

Goes is na Danny Blind (voormalig bondscoach) en Arjan van der Laan (ex-bondscoach Nederlands vrouwenelftal) de derde die sneuvelt onder het nieuwe bewind van de KNVB. De bond zit nog altijd zonder bondscoach, maar zal deze week vermoedelijk de komst van Dick Advocaat aankondigen.