Russische bekerfinale ontaardt in massale vechtpartij; Ari deelt klap uit

Lokomotiv Moskou gaat de groepsfase van de Europa League in. De Stoomlocomotieven waren dinsdagavond veel beter dan FK Ural en wonnen met 0-2 in Sochi. Er zal echter vooral worden nagepraat over de slotfase van het duel.

In de blessuretijd ontstond er namelijk een knokpartij waaraan onder anderen Ari en Jefferson Farfán deelnamen. Zo probeerde de Russische Braziliaan Artem Fiedler (die het eerder aan de stok had gekregen met Manuel Fernandes) met zijn rechter een flinke vuistslag te verkopen. Ari, Farfán, Fiedler en Edgar Manucharyan werden met rood van het veld gestuurd.

Lokomotiv was vrijwel de hele wedstrijd de baas op het veld en had het alleen na de 0-1 van Igor Denisov (een van richting veranderd schot) even lastig. De tweede treffer werd gemaakt door Aleksei Miranchuk: het grote talent van Rusland vond in de zestien de ruimte voor het schot en mikte de bal met zijn linker fraai in de verre hoek.