Valbuena lyrisch: ‘Ajax heeft het mondiale voetbal kleur gegeven’

Door de afwezigheid van de niet-speelgerechtigde Memphis Depay lonkt woensdagavond een basisplaats voor Mathieu Valbuena in het eerste duel tussen Ajax en Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. De ervaren spelmaker van de Franse topclub heeft daags voor het treffen lovende woorden over voor de Amsterdammers.

"Ajax is een geweldige club, met een groot verleden en spelers die het mondiale voetbal kleur hebben gegeven", tekent L'Équipe op uit de mond van Valbuena, die in het seizoen 2008/09 al eens namens Olympique Marseille speelde tegen Ajax. Toentertijd ontdeed Marseille zich na verlengingen van Ajax in de achtste finale van het toenmalige UEFA Cup-toernooi. "Het is mooi om hier terug te keren. We gaan er alles aan doen om Amsterdam met een goed resultaat te verlaten."

"Het gaat echter een lastige wedstrijd worden", vervolgt Valbuena. "Het is mooi dat we reeds tot de halve finale zijn gekomen, maar als je eenmaal in deze fase van de competitie zit, dan wil je ook de finale halen. We zijn ons bewust van de ongeslagen status van Ajax dit seizoen in de Europa League. We verwachten een zware wedstrijd", besluit de Fransman, die nog geen enkele minuut miste in de Europa League-campagne van Lyon dit seizoen. Les Gones rekenden in de voorgaande rondes af met AS Roma en Besiktas, nadat zij voor de winterstop als derde waren geëindigd in hun Champions League-poule.