‘Brands heeft contact opgenomen, ik heb eventueel nog toekomst bij PSV’

PSV zegde onlangs het aflopende contract van Bram van Vlerken op, maar mogelijk is er toch toekomst in het Philips Stadion voor de 21-jarige vleugelverdediger. Volgens Van Vlerken, die nog altijd wacht op zijn debuut in de hoofdmacht van PSV maar wel een vaste waarde is bij de beloften, is het niet uitgesloten dat hij ook volgend seizoen op de loonlijst staat in Eindhoven.

"Ik heb afgelopen zomer voor een jaar mijn contract verlengd bij PSV met een optie voor nog een jaar. De club moest vóór 1 april laten weten of ze die optie gingen lichten of niet. Toen kreeg ik voor die tijd een brief dat ze de optie niet gingen lichten", legt de rechtsback uit in gesprek met PSV TV.

"Dat verscheen ook in de media", vervolgt Van Vlerken, die in 2011 in de jeugdopleiding van PSV belandde. "Toen heeft Brands contact met me opgenomen en gezegd dat ze binnen PSV vinden dat ik het met name na de winterstop heel goed doe en dat ik dat vol moet houden. Dan is er eventueel nog toekomst voor me bij PSV."