Gameiro wilde ‘Ibrahimovic-scenario’ voorkomen: ‘Wat had ik er te zoeken?’

Kévin Gameiro maakte afgelopen zomer voor 32 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Atlético Madrid. De Franse aanvaller stond ook in de belangstelling van Barcelona, maar koos er naar eigen zeggen bewust voor zijn carrière te vervolgen bij los Colchoneros.

"Ik had de keuze tussen Barcelona en Atlético Madrid, maar wat had ik te zoeken bij Barcelona?", vraagt de 29-jarige Gameiro zich hardop af in gesprek met Le10 Sport. "Barcelona heeft spelers als Neymar, Lionel Messi en Luis Suárez. Dit zijn spelers die elke wedstrijd willen spelen en weigeren tien minuten voor tijd gewisseld te worden. Dat was ook het geval toen Zlatan Ibrahimovic er speelde", refereert hij naar de Zweedse superster. Ibrahimovic werd in 2009 door Barcelona aangetrokken, maar vertrok een jaar later alweer via de achterdeur naar AC Milan.

Gameiro opteerde uiteindelijk voor een transfer naar Atlético, dat dinsdagavond zijn eerste duel met stadsgenoot Real Madrid speelt in de halve finale van de Champions League. De spits kwam dit seizoen reeds tot 42 officiële wedstrijden voor Atlético en was daarin goed voor 16 doelpunten.