Begeerde Dolberg: ‘Op dit moment zou die stap te groot zijn’

De toekomst van Kasper Dolberg lijkt voorlopig bij Ajax te liggen. De negentienjarige spits staat na een sterk debuutjaar in Amsterdam naar verluidt op het verlanglijstje van onder andere Manchester City en Manchester United, maar Dolberg benadrukt nog niet toe te zijn aan een transfer naar de top van de Premier League.

"Nee, op dit moment zou de stap naar Manchester City of Manchester United te groot zijn", vertelt de Deen desgevraagd in gesprek met FourFourTwo. "Het is belangrijk om op dit moment minuten te blijven maken, want ik weet niet wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren."

Dolberg was dit seizoen in 43 officiële wedstrijden voor Ajax goed voor 19 doelpunten en maakte in november vorig jaar bovendien zijn debuut in de nationale ploeg van Denemarken. "Ik droom niet van een specifieke competitie. Het gaat erom welke club enthousiast is en of de stijl van die club bij me past. Je kijkt naar het complete plaatje", aldus Dolberg, wiens huidige contract bij Ajax nog doorloopt tot medio 2021.