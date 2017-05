Buffon: ‘Prachtig om tegen een toekomstige Messi of Ronaldo te spelen’

Gianluigi Buffon hoopt dit jaar eindelijk de Champions League aan zijn palmares toe te kunnen voegen en zal hiervoor met Juventus in de halve finale eerst moeten afrekenen met AS Monaco. De Fransen zijn dit seizoen de grote verrassing in het miljardenbal en hebben in Kylian Mbappé een talent dat de ogen van de hele voetbalwereld op zich weet gericht. Ook Buffon is onder de indruk van de jonge Fransman.

“In 1998 ging ik naar het WK in Frankrijk en hij werd in datzelfde jaar geboren. Het is prachtig en motiverend om tegen een toekomstige Lionel Messi, Cristiano Ronaldo of Neymar te spelen, hij is een ongelooflijk talent”, vertelt Gigi in gesprek met SportMediaset. “Hij is een jongen die zijn hoofd er bij lijkt te houden en dat zal hem gaan helpen. Ik wens hem een prachtige loopbaan toe.”

Juventus wordt gezien als de favoriet in het tweeluik, maar Buffon waakt voor onderschatting: “Nadat er een half uur voorbij was in de wedstrijd die ze tegen Manchester City speelden, sms’te ik mijn zaakwaarnemer dat ze de finale weleens zouden kunnen halen. Ze hebben een opwindend, fysiek sterk team met veel kwaliteit.”