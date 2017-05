Viergever: ‘Dat zegt iets over hoe we voor elkaar willen gaan’

Nick Viergever speelde in de afgelopen twee rondes van de Europa League een hoofdrol voor Ajax, maar de Amsterdammers zullen het woensdag in de heenwedstrijd tegen Olypmique Lyon zonder de verdediger moeten doen. Viergever, die vanwege een schorsing op de tribune plaatsneemt, gaat er echter van uit dat zijn team ook zonder hem het onderste uit de kan zal halen.

Als voorbeeld haalt hij de sprint van David Neres om in de slotseconden van het duel met PSV een doelpunt te voorkomen aan: “Dat kenmerkt dit team, het zit allemaal goed in elkaar. Als je dan nog zo’n sprint kan maken, zegt dat iets over hoe we het spelletje beleven en voor elkaar willen gaan. Dat hebben we tegen Schalke 04 gedaan, tegen PSV net zo goed en tegen Lyon gaan we dat opnieuw doen. Alle koppies staan de goede kant op. Er staat nog iets moois te wachten, denk ik”, tekent Ajax Life op.

Viergever gelooft dat er zeker kansen liggen tegen de Fransen. Ajax heeft nu tien dagen rust gehad na de kraker tegen PSV en dat gaf de ploeg de kans zich goed voor te bereiden: “We gaan nu volledig voor de Europa League. Het fijne ontbrak een beetje tegen PSV, maar we staan woensdag weer fris aan de aftrap.”