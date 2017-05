‘Juventus is absoluut de favoriet, maar AS Monaco is in het voordeel’

AS Monaco neemt het woensdag in de halve finale van de Champions League op tegen Juventus en de Fransen worden gezien als de underdog in het duel. Volgens Éric Abidal zou dit weleens voordelig uit kunnen pakken voor zijn oude ploeg, aangezien het dan met veel minder druk kan voetballen.