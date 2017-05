Technisch manager Jupiler League-club benoemt zichzelf tot trainer

FC Volendam heeft een nieuwe trainer voor het aankomende seizoen, zo heeft de club via de officiële kanalen bekend gemaakt. Misha Salden, die in de afgelopen jaren de functies van Hoofd Opleidingen en technisch manager bekleedde in het vissersdorp, volgt de opgestapte Robert Molenaar op.

“Natuurlijk is dit een droom die uitkomt, als je je diploma’s haalt en als je hier gevoetbald hebt, als je dan trainer kan worden bij de club waar je groot geworden bent, is dat fantastisch”, reageert hij op de website van zijn club. Er waren ook contacten met andere gegadigden, zo geeft Salden aan: “Die heb ik allemaal afgewimpeld”, knipoogt hij. “Alleen op het moment dat dat niet doorging, vond ik dat de beste optie Misha Salden was.”

“Toen hebben we in overleg met het bestuur die koerswijziging gemaakt. Ik heb mezelf er niet doorgedrukt, zo zit ik niet in elkaar. Ik heb met heel veel van de gegadigden op de cursus gezeten, prima trainers, maar dan heb je wel zoiets van: dit is mijn moment om in te stappen”, sluit hij af. Salden speelde in het verleden al vijf jaar voor het Andere Oranje. Hij kwam als voetballer ook uit voor HFC Haarlem en Telstar.