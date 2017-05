Bosz is open boek en wijst vervangers voor geschorsten aan

Voor Ajax staat woensdag de eerste wedstrijd in de halve finale van de Europa League op het programma, in de eigen ArenA tegen Olympique Lyon. Trainer Peter Bosz weet dat de Amsterdammers van goede huizen moeten komen om de Fransen te verslaan. In het treffen ruimt hij basisplaatsen in voor Kenny Tete en Jaïro Riedewald.

“We hebben Lyon goed geanalyseerd en het is een goede ploeg. Dat hebben we in de wedstrijden tegen AS Roma gezien, maar ook tegen Besiktas. We zullen twee wedstrijden top moeten zijn om de finale te bereiken. Dat zijn we van plan. Iedere ploeg is ergens kwetsbaar. Wij willen altijd het spel maken en Lyon speelt graag op de counter”, zegt de oefenmeester van de Amsterdammers op de afsluitende persconferentie.

Bosz mist in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon de Nick Viergever en Joël Veltman, die allebei geschorst zijn. Tete zal als rechtsback spelen, terwijl Riedewald aan de linkerkant zal spelen. Het centrale duo wordt gevormd door Davinson Sánchez en Matthijs de Ligt. “Natuurlijk zitten Jaïro en Kenny in een moeilijke situatie. En dan sta je ineens in een halve finale van de Europa League, een geweldige wedstrijd. Ik heb er vertrouwen in dat ze er zullen staan.Iedere speler brengt zijn eigen kwaliteiten met zich mee."

Bertrand Traoré raakte in de wedstrijd tegen PSV geblesseerd, maar lijkt tijdig fit te zijn voor de wedstrijd tegen Olympique Lyon. Het nog niet duidelijk of hij aan de aftrap zal verschijnen. "Hij heeft gisteren voor het eerst weer meegetraind. Als de reactie goed is, kan hij spelen."