De Ligt speelde vorig jaar al tegen Lyon: ‘We wonnen met 0-3, topwedstrijd’

Vorig seizoen speelde Matthijs de Ligt ook tegen Olympique Lyon, in de Youth League. Komende woensdag zal het echter op een iets ander podium zijn, namelijk de halve finale van de Europa League. De zeventienjarige verdediger heeft een goed beeld van de Franse ploeg en stelt dat Ajax niet kansloos is in het tweeluik.

De Ligt bewaart goede herinneringen aan zijn vorige ontmoeting met Lyon. “We wonnen uiteindelijk met 0-3. Een topwedstrijd”, vertelt de verdediger op de website van Ajax. De Amsterdammers hebben een goed beeld van de komende tegenstander. “Het is een ploeg die lastig te bespelen is, maar ik acht ons zeker niet kansloos. Het zijn allemaal jongens die fysiek sterk zijn, maar ook goed kunnen voetballen. Ze spelen vooral vanuit de omschakeling, wat afwachtend.”

“We richten al onze pijlen op de Europa League. Helaas is de landstitel inmiddels zo goed als uit zicht. Dat is natuurlijk een grote teleurstelling, maar tijd om bij de pakken neer te zitten is er niet”, vervolgt De Ligt. Over zijn eigen spel is hij redelijk tevreden. “Ik denk dat ik me na een lastige periode prima heb hersteld en een aantal goede wedstrijden heb gespeeld. Voor mij was het geen grote opluchting of bevestiging, hoewel de buitenwacht dat misschien wel zo ervaart.”

Hij merkt dat de laatste eindfase van het seizoen een slijtageslag is. “Maar uiteraard geniet ik er ook met volle teugen van. De wedstrijden tegen Schalke en nu weer tegen Lyon, dat zijn de potjes waarvoor je het als voetballer doet.”