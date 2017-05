VZ Talentscout - ‘Chicharito’ kan voorbeeld nemen aan Ahmed Musa

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Stephen Odey, spits uit Nigeria.

Nigeria wordt al decennia tot de beste voetballanden van Afrika gerekend. The Super Eagles kwalificeerden zich weliswaar niet voor de laatste editie van de Afrika Cup, maar beschikken doorgaans over een selectie die het ook Europese landenploegen erg lastig kan maken. Zo heeft Nigeria in het verleden tal van spitsen opgeleid die naam maakten in Europa: Radhidi Yekini, Yakubu Ayiegbeni, Ikechukwu Uche, Kelechi Iheanacho, Obafemi Martins, Peter Odemwingie, Nwankwo Kanu, Julius Aghahowa, Ahmed Musa en zo meer. Het toeval wil dat Musa de laatste topscorer van de Nigeriaanse competitie is die daadwerkelijk is geslaagd buiten de eigen landsgrenzen.

De voormalig Venlonaar werd in het seizoen 2009/10 met achttien doelpunten topscorer van de Nigeriaanse Premier League, deed het vervolgens uitstekend bij CSKA Moskou en verdiende aldaar een transfer naar Leicester City. De namen van de spelers die na Musa topscorer werden van de nationale liga - Jude Aneke, Sibi Gwar, Victor Namo, Mfon Udoh, Gbolahan Salami en Godwin Obaje - zullen bij weinig voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen. De man die momenteel de topscorerslijst aanvoert, is Stephen Odey. Heeft deze negentienjarige spits van MFM FC het, in tegenstelling to zijn voorgangers, wél in zich om na het behalen van de topscorerstitel in Nigeria door te breken in Europa?

“Ik weet zeker dat hij het in Europa goed kan doen”, verzekert Biyi Akangbe, journalist van de website SoccerNet, in een interview met Voetbalzone. “Hij is een erg getalenteerde voetballer en is momenteel de Nigeriaanse competitie werkelijk waar aan het ‘afslachten’ met zijn goals. Hij is erg vaardig aan de bal en is ook nog eens een teamspeler.” Odey maakte dit seizoen al veertien doelpunten in competitieverband en tien treffers daarvan werden er gemaakt in maart, wat hem de maandprijs League Bloggers Award (LBA) opleverde. De prestaties van Odey zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven, want onder meer FC Kopenhagen, AIK, AA Gent, FK Rostov, FK Krasnodar en Celtic zouden belangstelling hebben voor het talent.

De topclub uit Schotland zou Odey zelfs al een stage hebben aangeboden. Een binnenlandse transfer lijkt voor Odey in ieder geval uitgesloten, want de nationale topclub Rivers United uit Port Harcourt gaf afgelopen woensdag toe een blauwtje te hebben gelopen bij de goalgetter: “Zijn zaakwaarnemer liet ons weten dat hij al een club voor Odey had gevonden in Europa. Daarom willen ze geen zaken meer doen met een Nigeriaanse club”, zei trainer Stanley Eguma. Om welke club het gaat, is nog onduidelijk, maar het líjkt dus om Celtic te gaan. Ook de naam van Valencia zingt rond, maar die interesse zou minder serieus zijn. Hoe het ook zij: Odey lijkt na dit seizoen onmogelijk houdbaar te zijn voor MFM FC.

Verslaggever Akangbe hoopt dat de belofte goed nadenkt over welk vervolg hij aan zijn carrière geeft: “Ik denk dat het beter voor hem zou zijn om eerst in een kleinere competitie te beginnen. Hij kan daar dan ervaring opdoen en dan zien we wel waar het schip strandt.” Andrew Randa van SuperSport sluit zich bij zijn collega aan: “Odey kan beter eerst naar een competitie als de Eredivisie gaan, maar hij heeft wel de potentie om een geweldige speler te worden. Hij is een fox in the box, weet zich altijd heel goed te positioneren en kan echt een world beater worden.” Odey zou een voorbeeld kunnen nemen aan Musa, betoogt Adepoju Tobi Samuel; de analyticus van ChannelsTV en TopRadio909 stelt dat Musa mede door zijn ervaring op de Hollandse velden ‘een superster’ is geworden

“Hij heeft in Nederland veel ervaring opgedaan en er is Nigeria veel respect voor de Nederlandse en de Belgische competitie. In die competities krijgen jonge spelers altijd veel speeltijd”, aldus Tobi Samuel, die Odey vergelijkt met Javier Hernández. “Chicharito is ook sterk in de zestien, weet altijd goed positie te kiezen en is daarnaast gevaarlijk als hij ruimte krijgt.” Odey houdt zichzelf overigens niet echt bezig met zijn toekomst, zo vertelde hij onlangs: “Mijn tijd komt nog wel. Ik stelde mij voor dit seizoen ten doel om de dubbele cijfers te halen. Dat is gelukt, dus nu wil ik het competitierecord van 23 doelpunten breken. Daar richt ik mij nu voornamelijk op. Waar ik het later het liefst zou willen spelen? Ik ben van kinds af aan fan van Liverpool, dus hopelijk mag ik op een dag voor hen uitkomen.”

Naam Stephen Odey

Geboortedatum 16 januari 1998

Club MFM FC

Positie Spits

Sterke punten Explosiviteit, scorend vermogen, positionering