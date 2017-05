‘Het aantrekken van Griezmann is een verkeerd signaal naar Rashford’

Manchester United werkt achter de schermen aan de komst van Antoine Griezmann komende zomer. De Engelse topclub heeft naar verluidt veel geld over voor de Frans international, maar niet iedereen juicht de komst van de Atlético Madrid-aanvaller toe. Michael Owen denkt dat het aantrekken van Griezmann een slecht signaal is richting Macus Rashford.

Door een volle ziekenboeg bij Manchester United mag de negentienjarige Rashford zich sinds kort een basisspeler noemen. De komst van Griezmann zou volgens Owen de ontwikkeling van Rashford in de weg zitten. “Griezmann is een briljante speler”, laat de oud-aanvaller van onder meer Liverpool en Real Madrid weten aan Goal. “Manchester United moet de afweging maken of ze 95 miljoen euro willen uitgeven als ze Rashford al in huis hebben. Je geeft een verkeerd signaal af als je iemand aantrekt die boven hem komt in de pikorde. De huidige situatie is perfect voor Rashford. Hij heeft Zlatan voor zich, maar hij weet dat Zlatan niet voor altijd zal blijven.”

“Als Zlatan een nieuw contract tekent, zijn blessure buiten beschouwing latende, dan komt Rashford in een hemel terecht. Dat zou een perfecte situatie voor hem zijn”, vervolgt Owen. “Hij kan vanzelf de centrumspits worden en Zlatan zal over een jaar misschien wel aan stoppen denken. Wat Rashford nodig heeft is José (Mourinho, red.) die zegt: ‘jij wordt mijn man, jij gaat het worden’. Als hij dat nog niet denkt, dan is het laatste dat Rashford nodig heeft, dat José iemand gaat kopen die er voor de lange termijn zal zijn."