‘Trainers zeiden tegen mij dat ik als rechtsback net zo goed als Tete was’

Tegenwoordig is Sheraldo Becker aanvaller bij ADO Den Haag, maar in de jeugdopleiding van Ajax was hij lange tijd een veelbelovende verdediger. De 22-jarige Amsterdammer koos er echter voor om op een andere positie te gaan spelen. Afgelopen zomer werd Becker door ADO Den Haag overgenomen van Ajax.

“Bij Ajax ben ik achterin begonnen”, zegt Becker tegenover Omroep West, die in Amsterdam centraal achterin speelde. “De trainer zag dat het te makkelijk was voor mij. Ik was snel en sterk. Elke spits had moeite met mij. Toen ben ik naar rechtsback geschoven. Dat ging ook goed. Maar ik dacht: rechtsback, dat is niets voor mij. Daarna ben ik rechtshalf geworden. Kenny Tete speelde toen rechtsback.”

“Trainers hebben tegen mij gezegd dat ik als rechtsback net zo goed als Tete was, of misschien zelfs beter. Tja, dat is achteraf. Misschien had ik dan wel kunnen blijven”, vervolgt de aanvaller van ADO Den Haag. Hij heeft een speciale band met trainer Alfons Groenendijk. “Ik heb hem al twee jaar gehad bij Ajax, dus hij weet wel hoe hij me moet raken. Zeljko Petrovic gaf me ook wel vertrouwen, maar het kwam er niet uit.”