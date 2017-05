Overmars verliest concurrentiestrijd van Rosen

Als Arsenal Mesut Özil langer aan zich wil binden, moet het aan forse eisen voldoen. De middenvelder wil graag 354.000 euro per week verdienen, terwijl hij momenteel 165.000 euro verdient. (Daily Mail)

Om die reden wil Arsenal Özil komende zomer van de hand doen. Het enige probleem is dat voorlopig alleen Fenerbahçe interesse heeft getoond in de Duitse middenvelder. (Daily Telegraph)

