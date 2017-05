Carragher haalt uit naar klagende Mourinho: ‘Dit moet juist de norm zijn’

Jamie Carragher vindt dat José Mourinho niet moet zeuren over het drukke speelschema van Manchester United. The Red Devils speelden negen wedstrijden in april en moeten zeven keer aan de bak in mei als de finale van de Europa League wordt bereikt. Terwijl de ziekenboeg van United voller en voller raakte, deed de Portugese trainer zijn beklag. Carragher is van mening dat het spelen van veel wedstrijden inherent is aan het werken bij een topclub.

Afgelopen weekend wist Manchester United thuis op Old Trafford niet te winnen van Swansea City (1-1). “Een gevolg van ons succes en de speelkalender”, gaf Mourinho na afloop aan. Wat Carragher betreft moet Mourinho juist blij zijn dat zijn ploeg veel wedstrijden mag afwerken in deze fase van de competitie. “Bij United beschik je over spelers die gewend zijn om dat aantal wedstrijden te spelen”, zegt de oud-international tegen Sky Sports. “Er zijn zeven of acht teams in Europa die acht of negen wedstrijden hebben gespeeld in april.”

“Als je trainer van Manchester United bent, dan wil je juist negen wedstrijden spelen in april. Want dat geeft aan dat je nog actief bent in alle competities”, gaat Carragher verder. “Toen ik bij Liverpool aan een seizoen begon, was mijn insteek om veertig tot vijftig wedstrijden te spelen. Want dat zou betekenen dat ik iedere week zou spelen en succesvol zou zijn. Ik zie overigens niets geks aan de aantal wedstrijden van United. Dit jaar zouden ze 63 wedstrijden kunnen spelen, vorig jaar speelden ze er 59, geen groot verschil dus. Hij loopt te klagen, maar dit zou de norm moeten zijn bij United.”