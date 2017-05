‘Als een Turkse ploeg mee kan, dan denk ik dat Ajax het ook moet kunnen’

Ajax staat voor een dubbele ontmoeting met Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. Oud-Ajacied Tomás Galásek zag de Fransen in actie in de kwartfinale tegen Besiktas en verwacht dat de kansen tussen Ajax en Lyon gelijk zijn. Volgens de Tsjech biedt de speelstijl van Lyon kansen voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

Ajax rekende in de vorige rondes af met Legia Warschau, FC Kopenhagen en Schalke 04, ploegen die het meer moeten hebben van het fysieke spel. “Lyon is een voetbaltechnische ploeg en dat maakt het voor Ajax misschien makkelijker”, zegt Galásek in gesprek met Ajax Showtime. “Al is Lyon misschien wat slimmer en meer ervaren. Tegen Besiktas heb ik Lyon zien spelen, toen waren ze gelijkwaardig. Maar als een Turkse ploeg mee kan, dan denk ik dat Ajax het ook moet kunnen. Besiktas heeft het in Frankrijk eigenlijk laten liggen door met 2-1 te verliezen door een blunder van de keeper.”

Galásek pakte nooit een Europese prijs met Ajax en denkt dat de huidige generatie van de Eredivisionist nu wel een kans heeft. “De leeftijd zal denk ik beslissend zijn om de Europa League te winnen. We moeten het afwachten, maar ik denk dat er een kans is om in de finale te komen. Of Ajax favoriet is? Nee, dat denk ik niet. Maar als tegenstander zou ik dit Ajax zeker niet onderschatten.”