‘Bayern München licht optie Coman alleen om fors bedrag te verdienen’

Bayern München lichtte onlangs de optie tot koop in het huurcontract van Kingsley Coman. Daardoor neemt der Rekordmeister de Fransman voor 21 miljoen euro over van Juventus. Dit hoeft echter niet te betekenen dat Coman volgend seizoen nog in Zuid-Duitsland speelt.

Volgens de Times heeft Bayern Coman namelijk alleen maar binnengehaald om hem direct weer door te verkopen. Manchester City zou een bedrag tussen de 47 en 59 miljoen over hebben voor de Franse aanvaller. Manager Josep Guardiola kent Coman nog van zijn tijd bij Bayern München en is zeer gecharmeerd van hem.

Coman heeft bij Bayern München tot 2020 getekend. De aanvaller speelde in de afgelopen twee seizoen 59 wedstrijden voor de kampioen van Duitsland, waarin hij acht keer scoorde. Trainer Carlo Ancelotti gebruikt Coman dit seizoen voornamelijk als invaller.