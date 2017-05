‘Manchester United maakt van Griezmann topverdiener in Premier League’

Antoine Griezmann staat al geruime tijd in de belangstelling van Manchester United en wanneer de Engelse topclub komende zomer werk wil maken van de Frans international, dan zal het bijzonder diep in de buidel moeten tasten. Volgens de Daily Mail gaat de komst van de Atlético Madrid-aanvaller in totaal 183 miljoen euro kosten en moeten the Red Devils van hem de best betaalde speler uit de Premier League maken.

Griezmann staat volgens diverse Engelse media bovenaan het wensenlijstje van José Mourinho. Het salaris van de gewenste aankoop zou neerkomen op 350.000 euro per week, het dubbele van wat hij momenteel verdient in Madrid. Dat salaris ligt hoger dan Paul Pogba en Wayne Rooney, de twee best verdienende spelers uit de Engelse competitie. De aanvaller prefereert een vijfjarig contract, waardoor hij de club in die periode 91 miljoen euro kost, exclusief bonussen. De verwachte transfersom van Griezmann ligt boven de afkoopsom van negentig miljoen euro.

De komst van Griezmann hangt samen met het vertrek van Rooney. Manchester United verwacht dat de Engelsman komende zomer vertrekt van Old Trafford. Daarmee komt een groot bedrag vrij, want Rooney strijkt wekelijks 342.000 euro op. Zijn contract loopt door tot de zomer van 2018.