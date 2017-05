Vitesse in sterke onderhandelingspositie: ‘Zijn waarde is minimaal verdubbeld'

Door de bekerwinst heeft Vitesse zich direct geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Volgens technisch directeur Mohammed Allach zal er volgend seizoen een selectie staan die meekan op het Europese podium. De huidige selectie van de Arnhemmers moet daarom zoveel mogelijk intact blijven komende zomer.

“In de topsport is niets makkelijk. Het wordt een mooie uitdaging, maar vertrouw me maar dat er volgend jaar weer een aardige selectie staat”, zegt Allach in gesprek met de NOS. “Bij aanvang van het nieuwe seizoen ben je al bezig met het jaar daarna. Zo ook dit seizoen. Ik ben niet alleen bezig met het huidige seizoen, ik denk altijd een paar jaar vooruit. De scenario's liggen klaar en we gaan kijken waar we door kunnen pakken.”

Ricky van Wolfswinkel maakt een uitstekend seizoen door en scoorde al achttien keer in de Eredivisie. Met twee doelpunten in de bekerfinale ontpopte hij zich afgelopen zondag tot Arnhemse held. “Van Wolfswinkel behouden zou een heel mooi scenario zijn. Zijn waarde is in ieder geval verdubbeld”, stelt de technisch directeur van Vitesse. “Als je een prijs pakt, dan beginnen de geruchten en komen de vragen. Ik ben nergens bang voor, nooit. Ik kan er ook nog niks over zeggen. Het is koffiedik kijken.”