Tegenvaller voor Ajax: Lacazette en Tolisso tóch mee naar Amsterdam

Ajax moet tóch vrezen voor Alexandre Lacazette. De Franse aanvaller is tegen de verwachting in opgenomen in de wedstrijdselectie van Olympique Lyon en mee afgereisd naar Amsterdam. Het is onzeker of de sterspeler van Lyon inzetbaar is. Ook Corentin Tolisso, van wie eveneens werd verwacht dat hij het duel met Ajax van woensdagavond niet zou halen, is op het vliegtuig gestapt.

Lacazette raakte in de kwartfinales van de Europa League tegen Besiktas geblesseerd aan zijn hamstring. Voorzitter Jean-Michel Aulas bevestigde tegenover L'Equipe dat de kans klein was dat de aanvaller in de wedstrijdselectie zou zitten. Hetzelfde medium meldt dat Lacazette maandag de groepstraining heeft hervat en dat hij woensdag mogelijk als invaller in actie kan komen.

Bij Ajax moet trainer Peter Bosz het doen zonder Joël Veltman en Nick Viergever. Beide verdedigers zijn geshorst en worden naar verwachting vervangen door Jaïro Riedewald en Kenny Tete. Ook Daley Sinkgraven moet de eerste halve finale naar alle waarschijnlijkheid aan zich voorbij laten gaan. Hij is nog geblesseerd.