Van der Sar kijkt terug: ‘Ik denk dat De Boer daar zijn schouders over ophaalt’

Onder het bewind van Frank de Boer werden er door Ajax nauwelijks miljoenen besteed op de transfermarkt. Afgelopen zomer telden de Amsterdammers elf miljoen euro neer voor Hakim Ziyech, terwijl David Neres in de winter voor twaalf miljoen euro werd gehaald. Algemeen directeur Edwin van der Sar denkt niet dat Frank de Boer zich daar druk over maakt.

“Ik denk dat hij daar zijn schouders over ophaalt en zegt: ik heb het op mijn manier kunnen en mogen doen. En hij is zeer succesvol geweest, zeg ik met understatement. Uiteindelijk moet je kijken naar je elftal, wat je nodig hebt”, zegt Van der Sar tegenover NRC Next. Afgelopen zomer besloot het technisch hart dat het elftal van Ajax Ziyech nodig had. Vanwege de hoogte van het bedrag werd dat wel overlegd met de commissarissen.

“Maar het is ook zo dat er wel wat geld op de bank stond na de verkoop van Arek Milik en Jasper Cillessen”, zegt de Ajax-directeur. Dit seizoen werden wel een aantal spelers uit de eigen jeugd naar de reservebank verwezen. Toch is filosofie van de Amsterdammers volgens Van der Sar nog altijd duidelijk: nadruk op de eigen jeugd. “Supporters zien dat ook graag. Maar die zien ook graag succes. Uiteindelijk proberen we zo'n sterk mogelijke selectie samen te stellen, leg je de nadruk op jongens die het Ajax-systeem kennen, die weten hoe het hier werkt.”