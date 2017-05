Jordania: ‘Met één of twee spelers erbij, waren we toen kampioen geworden’

Vitesse pakte afgelopen zondag de eerste hoofdprijs in de 125-jarige geschiedenis. Dankzij een 0-2 overwinning op AZ werd de KNVB Beker binnengehaald. Volgens Merab Jordania, voormalig clubeigenaar van de Arnhemmers, had de club al eerder het landskampioenschap binnen kunnen halen.

“Weet je nog dat we in de winterstop met Peter Bosz als trainer bovenaan stonden in 2013? En met Fred Rutten maakten we een jaar eerder een geweldige start. De eerste negen wedstrijden van de competitie waren we in een geweldige vorm en bleven we ongeslagen. Als we er toen nog één of twee spelers bij hadden kunnen krijgen, waren we kampioen geworden. In beide seizoenen”, zegt Jordania in gesprek met De Telegraaf.

Volgens Jordania is Vitesse de afgelopen jaren te afhankelijk geweest van de huurlingen van Chelsea. Met twee of drie goede aanwinsten kunnen de Arnhemmers de aansluiting met de top van de Eredivisie maken, zo stelt de Georgiër. “In een competitie als de Eredivisie kun je met een goede visie en een goede trainer, zoals Peter Bosz, veel bereiken. Het gat met de Nederlandse top is echt niet gigantisch.”

“We bewezen dat met de positie die Vitesse na een half jaar onder Bosz bekleedde”, vervolgt Jordania zijn verhaal. “Mijn ambitie was ook niet de KNVB-beker maar echt het landskampioenschap. En laat niemand mij vertellen dat het niet mogelijk was.”