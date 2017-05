Miljoenen stromen binnen bij overwinning Feyenoord op Excelsior

Bij winst op Excelsior mag Feyenoord zich zondag landskampioen worden. Daarmee kwalificeert de club uit Rotterdam zich direct voor de groepsfase van de Champions League en dat levert een grote berg geld op. Volgens het Algemeen Dagblad kunnen de Rotterdammers liefst zestien miljoen euro bijschrijven wanneer zondag het kampioenschap wordt binnengehaald.

Het startgeld van de Champions League bedraagt twaalf miljoen euro. Daarnaast ontvangt ieder deelnemende club geld uit de marketpool. In deze pot zat vorig jaar totaal 480 miljoen euro, een bedrag dat onder de clubs wordt verdeeld. 8,5 miljoen euro gaat naar de Nederlandse clubs. Omdat de nummer twee van de Eredivisie zich via de voorrondes van de Champions League nog kan plaatsen voor de groepsfase, bestaat de kans dat Feyenoord dat bedrag moet delen. Bij het behalen van de landstitel verzekert de koploper van de Eredivisie zich in ieder geval van zestien miljoen euro.

Bij dat bedrag hoeft het overigens niet te blijven. Een overwinning in de Champions League levert namelijk anderhalf miljoen euro op. Voor een gelijkspel schrijft de UEFA 500.000 euro over op de bankrekening van Feyenoord. Wanneer de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi, dan levert dat nog eens vijf miljoen euro op.