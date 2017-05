Dinsdag, 2 Mei 2017

Doelwit van Koeman in België kost 8,5 miljoen euro

NAC Breda heeft interesse in Nigel Bertrams. De reservedoelman van Willem II is in gesprek met de Bredase club om de plek van naar FC Twente vertrokken Jorn Brondeel in te vullen. (BN De Stem)

Crystal Palace wikt en weegt een formeel bod op Benjamin Moukandjo. De aanvaller van Lorient was vorig jaar zomer al in beeld bij Hull City en is deze voetbaljaargang uitstekend op dreef op de Franse velden. (Daily Mail)

Everton maakt werk van de zomerse komst van Henriy Onyekuru. KAS Eupen vraagt 8,5 miljoen euro voor de jeugdige aanvaller, die ook door onder meer Club Brugge en AS Monaco wordt begeerd. (Daily Mirror)

Wilfried Zaha kan een transfer naar Tottenham Hotspur vergeten. De aanvaller van Crystal Palace heeft gekozen voor een interlandcarrière bij Ivoorkust en de Londense club is fel tegenstander van de Afrika Cup in januari. (The Sun)

Celtic moet rekening houden met een uitgaande transfer van Jozo Simunovic. Sevilla, Espanyol, Torino en het kapitaalkrachtige RB Leipzig zijn bijzonder geïnteresseerd in de verdediger uit Kroatië. (Daily Mail)