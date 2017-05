Klopp maakt zich zorgen na blessureleed: ‘Hij heeft een dood been’

Liverpool zegevierde maandagavond met 0-1 over Watford, maar het team van manager Jürgen Klopp kwam niet ongeschonden uit de strijd. De wedstrijd op Vicarage Road was nog geen dertien minuten oud toen Philippe Coutinho niet verder kon spelen. De spelmaker uit Brazilië bekeek de wedstrijd vanaf de bank met ijs rondom zijn rechterdijbeen.

Coutinho verbeet zich van de pijn na een charge van Adrian Mariappa. "Hij heeft een dood been", reageerde Klopp na afloop. "Er zit weinig gevoel in. Ik hoop dat het niet te serieus is. Het is natuurlijk erg pijnlijk en hij kon de wedstrijd op geen enkele manier hervatten. Iedereen kon zien dat hij zijn best deed, maar het was gewoon niet te doen."

Coutinho zelf denkt dat zijn fysieke malheur wel meevalt. "Het is geen ernstige blessure", zo liet hij maandagavond via Instagram weten. "Bedankt voor alle steun." Coutinho werd vervangen door Adam Lallana, die zelf vijf weken aan de kant had gestaan. Door de zege op Watford deed Liverpool goede zaken in de strijd om een plek bij de eerste vier.

In de vierde minuut van de blessuretijd schoot Sebastian Prödl van dichtbij op de lat. Liverpool ontsnapte daarmee aan duur puntenverlies in de strijd om de Champions League-tickets. "Na de wedstrijd zei ik tegen mijn spelers: 'Als jullie me willen vermoorden, dan is dit een goede manier om het te proberen'", zei Klopp. "Ik voelde iets in mijn hartstreek. Het was gekkenwerk, echt gekkenwerk. Ik heb er minimaal 500 miljoen grijze haren bij gekregen."