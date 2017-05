Jonk geniet van doorgebroken Ajax-talenten: ‘Er staat een enorme kerel’

Wim Jonk was in het verleden hoofd opleidingen van Ajax. Een onoverbrugbaar meningsverschil zorgde ervoor dat beide partijen in november 2015 ervoor kozen om de wegen te laten scheiden. Jonk vindt het mooi om te zien hoe jonge spelers waarin hij veel energie heeft gestoken nu doorbreken in de hoofdmacht van Ajax.

"Of ik het goed heb gedaan, mogen anderen beoordelen. Omkijken in wrok heeft weinig zin, ik kijk liever vooruit", zo benadrukt Jonk, die de eervolle taak heeft om de Cruyff Legacy vast te leggen en te verspreiden, dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Sommige talenten zijn iets verder dan Jonk had verwacht en bij anderen gaat het iets minder snel, zo concludeert hij. "Waar dat aan ligt, weet ik niet. Daarvoor zou ik er korter op moeten zitten. Het is echter duidelijk dat er genoeg kwaliteit is." Jonk is benieuwd hoe Justin Kluivert het er komende tijd vanaf gaat brengen. "Kluivertje doet het heel goed en sneller dan gedacht. Hij heeft zich laten zien, maar komt nu in een spannende fase. Tegenstanders kennen hem en gaan zich tegen hem wapenen."

Jonk is dan ook benieuwd op welke andere manieren Kluivert zijn tegenstanders gaat verrassen. Dat Matthijs de Ligt het fantastisch doet, spreekt volgens Jonk voor zich. "Hij heeft een komeetachtige ontwikkeling doorgemaakt. Er staat een enorme kerel. Ook Donny van de Beek maakt minuten en past zich moeiteloos aan."