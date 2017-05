Wereldgoal Emre Can gaat viraal: ‘Hij zal nooit een mooiere treffer maken’

Emre Can maakte maandag het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan. De middenvelder van Liverpool ontving in de uitwedstrijd tegen Watford een lange bal van Lucas Leiva, terwijl hij met de rug naar het doel van Heurelho Gomes stond. In plaats van de bal aan te nemen koos de Duits international op de rand van het strafschopgebied voor een omhaal, die schitterend in de kruising belandde. De beelden van de wonderschone treffer gingen heel de wereld over.

"Ik heb nog nooit op zo'n manier een doelpunt gemaakt", vertelde Emre Can na het duel op Vicarage Road, dat in 0-1 voor de bezoekers eindigde. "Wellicht toen ik een kind was. Dit was het mooiste doelpunt uit mijn loopbaan. Ik zag de ruimte en liep het gat in. In eerste instantie wilde ik koppen, maar daarna koos ik ervoor om niet veel na te denken en het gewoon te doen. Het belangrijkste zijn de drie punten. Dit was een belangrijke wedstrijd voor ons."

"Ja, dat was een speciaal doelpunt", zo reageerde Jürgen Klopp aanvankelijk met gevoel voor understatement. "Het was een wonderschone treffer. Ik denk niet dat hij ze ooit mooier zal maken. Ik had nu graag gezegd dat ik eraan gewend ben geraakt, maar dat is niet de waarheid en zeker niet wat Emre betreft. Een verdiend doelpunt, wat kan ik er anders over zeggen. Dit soort momenten heb je nodig in het voetbal", zo benadrukte de manager van the Reds.

"Sinds hij van zijn kuitblessure is hersteld doet hij het heel erg goed. Ik weet zeker dat hij nog beter kan spelen, maar ik denk niet dat hij nog mooiere doelpunten kan maken." Liverpool staat derde in de Premier League, met 69 punten. Nummer vier Manchester City heeft drie punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Manchester United heeft evenveel duels als Liverpool en vier punten minder verzameld.