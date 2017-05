EK-winnaar wijst Ajax op ‘probleemgevallen’ van Olympique Lyon

Ajax is op papier twee wedstrijden verwijderd van een plek in de finale van de Europa League. Het team van Peter Bosz zal echter een krachttoer moeten leveren om opponent Olympique Lyon, dat AZ eerder zo vernederde, te elimineren. Het team van Bruno Genésio was met 1-4 en 7-1 te sterk voor de streekgenoot van Ajax, dat woensdagavond in eigen huis het eerste duel met L'OL afwerkt.

Wilbert Suvrijn wijst dinsdag in het Algemeen Dagblad op de zwakke plek van Olympique Lyon, de nummer vier van de Ligue 1. De oud-voetballer won in 1988 het EK met het Nederlands elftal en sloot zijn spelersloopbaan af in Frankrijk, waar hij nog steeds woonachtig is. Ook Suvrijn vindt dat Olympique Lyon de favoriet is, maar ziet wel degelijk kansen voor Ajax. "Omdat Lyon altijd initiatiefrijk wil spelen. Het is geen laffe ploeg die niet plooit", zo verzekert de oud-verdediger annex -middenvelder.

"Maar belangrijker: de centrale verdedigers zijn de probleemgevallen bij Lyon. De achterhoede is trouwens al jaren een zwakke plek. Kijk eens naar het aantal tegentreffers in de Ligue 1: 42 in 34 duels. Dat zegt genoeg.'' Alexandre Lacazette gaat het duel in Amsterdam wegens blessureleed niet halen. "Het is eigenlijk best gek dat hij nog altijd bij Lyon speelt. Die jongen scoort al jaren als een razende. Van zijn afwezigheid kan Ajax echt gaan profiteren.''