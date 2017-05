Zaakwaarnemer Mino Raiola komt met goed nieuws over Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic is succesvol geopereerd aan zijn knie en zal volledig herstellen, stelt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. De 35-jarige aanvaller van Manchester United liet zich operatief behandelen in de Verenigde Staten, nadat hij vorige maand geblesseerd raakte tijdens de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht.

De rechterknie van Ibrahimovic klapte naar achteren door, toen hij na een luchtduel weer op het gras landde. Medisch onderzoek bracht schade aan de banden van zijn rechterknie aan het licht. Het seizoen is voor hem voorbij. "Zlatan heeft een succesvolle operatie aan zijn knie ondergaan", zo laat Raiola in een communiqué weten. "Hij zal volledig herstellen en heeft géén blessure opgelopen die zijn loopbaan beëindigt." Het laatste gedeelte maakte de Nederlandse Italiaan in hoofdletters wereldkundig.

Ibrahimovic zal in zijn revalidatie worden bijgestaan door de artsen die de operatie uitvoerden. Het contract van Ibrahimovic bij Manchester United loopt tot komende zomer, wat betekent dat hij mogelijk al zijn laatste wedstrijd voor de Engelse club heeft gespeeld. De Premier League-club gaf eerder al aan de spits nog een jaar te willen behouden, maar Ibrahimovic wordt in verband gebracht met clubs uit de Verenigde Staten.