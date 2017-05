‘Peter Bosz ziet me niet als een linksback, maar nood breekt wet’

Jairo Riedewald keert woensdagavond in de eerste Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Olympique Lyon hoogstwaarschijnlijk terug op de linksbackpositie. Het duel met de Ligue 1-club komt vrijwel zeker nog te vroeg voor Daley Sinkgraven, die weet dat Peter Bosz alleen honderd procent (wedstrijd)fitte voetballers selecteert.

Riedewald speelde vorige week vrijdag in de het Jupiler League-duel tussen Jong Ajax en VVV-Venlo verdienstelijk als linksback. "Mocht ik tegen Olympique Lyon spelen, dan is het contrast met VVV-uit natuurlijk wel groot", erkent de multifunctionele Riedewald in het Algemeen Dagblad. "Welke Nederlandse voetballers kunnen er allemaal zeggen dat ze een Europese halve finale hebben gespeeld?"

Riedewald speelde in de jeugd vaak links centraal achterin en als controlerende middenvelder. "Maar linksback is wel weer even schakelen, omdat het een uitzondering is dat ik daar sta. De trainer heeft zelf aangegeven dat hij me niet als linksback ziet. Maar nood breekt wet." Toch ziet hij zichzelf niet als 'een noodverbandje'. "We zijn één team, doen het met z’n allen en hebben samen de halve finale bereikt."

"Fysiek ben ik op en top, maar dat is wat anders dan wedstrijdfit. Als je elke week speelt, is je ritme beter." Riedewald is naar eigen zeggen geestelijk sterker geworden nu hij niet verzekerd is van een basisplaats. Voor negativiteit is geen plaats in zijn leven. "Ajax is een fantastische club, dus moet je ook dankbaar zijn. Dat je op zulke jonge leeftijd elke dag met de selectie mag meetrainen, is niet voor iedereen weggelegd."