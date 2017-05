PSV wil nadenken over transfer en hanteert vraagprijs van 2,5 miljoen

Adam Maher komt niet in de plannen van PSV voor komend seizoen voor, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens de regionale krant is de club uit Eindhoven bereid mee te denken over een zomerse transfer en denkt de clubleiding aan een transfersom van 2,5 miljoen euro.

Maher speelt dit seizoen op huurbasis in Turkije bij Osmanlispor. De 23-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2018 bij PSV, waar zijn toekomst zodoende niet lijkt te liggen. De spelmaker gaf onlangs aan dat Osmanlispor, dat tiende staat in de Süper Lig, ook komend seizoen graag over zijn diensten beschikt. Hij kwam in twintig competitieduels tot 1.056 minuten.

Maher was in 2013 een van de grootste talenten van de Nederlandse velden en PSV betaalde ongeveer acht miljoen euro voor zijn diensten. In zijn eerste twee seizoenen was de technicus vrijwel verzekerd van een basisplaats, maar was er ook kritiek op zijn spel. Maher kwam afgelopen seizoen niet veel in de plannen van Phillip Cocu voor en koos vorig jaar zomer voor een tijdelijke aftocht naar Turkije.