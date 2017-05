‘Liegende’ Mancunian krijgt advies: ‘Hij moet over een vertrek nadenken’

Stan Collymore raadt Luke Shaw aan om Manchester United komende zomer te verlaten. De vleugelverdediger krijgt de laatste maanden veel kritiek van José Mourinho en dat zint Collymore absoluut niet. De oud-aanvaller betreurt dat de manager van Manchester United continu vraagtekens zet bij de conditie, focus en betrokkenheid van Shaw.

Manchester United maakte medio 2014 liefst veertig miljoen euro over voor Shaw, die als tiener indruk maakte in het tenue van Southampton. Blessureleed loopt echter als een rode draad door de loopbaan van de linkspoot als Mancunian, met een dubbele beenbreuk in 2015 als absolute dieptepunt.

Shaw haakte zondag in de thuiswedstrijd tegen Swansea City (1-1) al na negen minuten af en Mourinho gaf na afloop aan dat 'het vast een zeker een zware blessure moest zijn als hij al zo snel het veld verlaat'. Collymore kon zijn oren niet geloven. "Mourinho nagelt deze jonge man continu aan de publieke schandpaal en dat gaat hem helemaal niet helpen", betreurt de voormalig Engels international.

"De manager moet een stap terugdoen. Shaw heeft behoefte aan heel goed advies, of het nou van zijn zaakwaarnemer is of van de spelersvakbond." Collymore vind het jammer dat Shaw, 21 jaar, 'als een soort leugenaar' wordt neergezet. "Hij zou moeten nadenken over een vertrek in de zomer. Hij moet ergens heen gaan waar hij zijn loopbaan een positieve draai kan geven, in plaats van telkens als een soort leugenaar te worden neergezet. Zo serieus is deze situatie op dit moment."