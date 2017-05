Onderhandelingen tussen PSV en doelwit blijven moeizaam verlopen

Dennis Haar en PSV hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt over een aanstelling als coach van Jong PSV, zo meldt het Algemeen Dagblad. PSV is op zoek naar een opvolger van Pascal Jansen, omdat de huidige trainer van Jong PSV doorschuift naar de functie van hoofd opleidingen.

Haar, de assistent van trainer John van den Brom bij AZ, kan bijtekenen in Alkmaar, maar ligt tegelijkertijd goed in de markt. Volgens het dagblad heeft Haar 'meerdere ijzers in het vuur'. Ook PEC Zwolle dacht aan de komst van de zoon van Martin Haar, maar ging uiteindelijk in zee met John van 't Schip.

Technisch manager Marcel Brands hoopte de aanstelling van een nieuwe trainer al in de maand april af te ronden, maar zonder resultaat. De betrokken partijen besloten afgelopen week om de gesprekken over de bekerfinale heen te tillen. Jong PSV sluit het Jupiler League-seizoen af op een uitstekende vierde plaats. Het team van Jansen kan, met nog één speeldag te gaan, niet meer opschuiven of ingehaald worden.