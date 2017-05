Liverpool haalt opgelucht adem op Vicarage Road na wereldgoal Emre

Liverpool heeft in de strijd om de felbegeerde derde plek in de Premier League geen steek laten vallen. The Reds speelden op verplaatsing bij Watford niet groots, maar hadden genoeg aan een werelddoelpunt van Emre Can: 0-1. Met een fantastische omhaal in het slot van de eerste helft zette Emre het duel naar zijn hand. In de blessuretijd kwamen de gasten nog goed weg, toen Watford de lat trof. Liverpool heeft een voorsprong van drie punten op Manchester City, maar wel een duel meer gespeeld dan de nummer vier.

Jürgen Klopp behield op Vicarage Road het vertrouwen in de elf spelers die ruim een week geleden het basiselftal vormden tijdens de 1-2 nederlaag tegen Crystal Palace. De openingsfase tegen Watford werd voornamelijk gekenmerkt door blessures en slordig voetbal van beide kanten. Talisman Coutinho haakte na twaalf minuten af met blessureleed, terwijl Miguel Britos na negentien minuten de strijd staakte bij Watford. Halverwege de eerste helft volgde de eerste serieuze doelpoging van de wedstrijd. Heurelho Gomes ging naar het gras om een afstandsschot van Emre te pareren.

Diezelfde Gomes werkte de bal vijf minuten voor rust weg na een corner. Het leer kwam vervolgens terecht bij invaller Adam Lallana, die de bal op de slof nam en de bal over Gomes plaatste. Zijn poging spatte echter uiteen op de lat, waardoor de taaie eerste helft doelpuntloos leek te blijven. Emre bepaalde in de blessuretijd anders. De middenvelder kreeg een puntgave assist van Lucas Leiva en twijfelde geen moment: Emre nam de bal uit de lucht en zag zijn prachtige omhaal in de bovenhoek verdwijnen.

Het hoogtepunt inspireerde Liverpool desondanks niet om na de onderbreking sprankelender te gaan voetballen. In het eerste kwartier na rust wist de ploeg van Klopp de opponent weliswaar terug te dringen, maar dat ging niet gepaard met uitgespeelde kansen. Gaandeweg de tweede helft haalde Liverpool de voet van het gaspedaal en kon ook Watford zich af en toe melden. Een kansloos schot van Daryl Janmaat leidde tot een counter van de bezoekers, die door Nordin Amrabat in de kiem werd gesmoord. Omdat Gomes inzetten van Joël Matip en Daniel Sturridge keerde, bleef het bij 0-1. In de laatste minuut van de blessuretijd volleerde Sebastian Prödl namens Watford op de lat. Georginio Wijnaldum deed negentig minuten mee.