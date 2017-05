Carragher speculeert: ‘Dan waren ze na 56 jaar kampioen geworden’

Met nog vier wedstrijden te gaan heeft Chelsea uitstekende papieren in de titelstrijd. The Blues hebben een voorsprong van vier punten op Tottenham Hotspur en komen geen ploegen uit de top zeven meer tegen. Volgens Jamie Carragher heeft Chelsea het mogelijke kampioenschap te danken aan het feit dat men geen Europees voetbal speelt.

Het feit dat Leicester City vorig seizoen kampioen werd, heeft in de ogen van Carragher ongelukkig uitgepakt voor Tottenham. Chelsea eindigde op de tiende plek en maakte absoluut geen aanspraak op het Europese ticket van Leicester. "We vonden het allemaal fantastisch: het was een bizarre gebeurtenis die één keer voorkomt. Het was een ploeg die geen Europees voetbal speelde. Nu neemt Tottenham het op tegen Chelsea, dat ook geen Europees voetbal speelt. Hoe vaak komt dat voor? Nooit."

"Ze wonnen dertien wedstrijden op rij en evenaarden het Premier League-record. Hoe vaak gebeurt dat?", vraagt Carragher zich openlijk af. "Dat is waar Tottenham het tegen opneemt. Maar als Chelsea in Europa actief was, denk ik dat we op dit moment zouden vooruitblikken op de eerste titel van Tottenham sinds 1961. Want dat is hoe goed ze zijn. Dan had Chelsea wat extra blessures opgepikt en hadden ze niet wekelijks met dezelfde ploeg kunnen spelen. Tottenham zou het dan geflikt hebben, denk ik."