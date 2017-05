‘Eén speelminuut van Renato Sanches kan Bayern vijf miljoen euro kosten’

Het is maar de vraag of Renato Sanches in het restant van het lopende seizoen nog in actie komt voor Bayern München. De Duitse topclub sleepte zaterdag de vijfde opeenvolgende landstitel in de wacht en is verder klaar in de DFB Pokal en Champions League. Een clausule in het contract van de Portugees kan ervoor zorgen dat hij dit seizoen niet meer speelt.

De negentienjarige Sanches maakte vorig jaar zomer voor 35 miljoen euro de overstap van Benfica naar Bayern. Diverse clausules kunnen het totale transferbedrag laten oplopen naar liefst tachtig miljoen euro. Eén van die clausules is volgens diverse media in Duitsland en Portugal een mogelijke betaling van vijf miljoen euro aan de Portugezen, zodra de tiener dit seizoen minimaal 25 officiële duels in actie komt.

Sanches kwam tot dusver in 24 wedstrijden binnen de lijnen: 16 Bundesliga-duels, 6 Champions League-wedstrijden en 2 optredens in de DFB Pokal. Hoewel de financiële huishouding van Bayern München bijzonder rooskleurig is, zal de Duitse topclub het toch betreuren als ook maar één speelminuut in de resterende duels met SV Darmstadt 98, RB Leipzig en SC Freiburg tot een extra betaling van vijf miljoen euro leidt.

Sanches is bezig aan een moeilijk eerste seizoen in Beieren. De Portugees international deed weliswaar in zestien Bundesliga-duels mee, maar kwam slechts 531 minuten binnen de lijnen. Alleen reservedoelman Sven Ulreich en pechvolger Holger Badstuber kwamen in competitieverband tot minder minuten. Zijn optredens in de Champions League en de DFB Pokal zorgen in totaal voor 813 actieve minuten.