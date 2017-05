Mbappé kijkt wekelijks naar vier clubs: ‘Dat doet hij al heel lang’

Alle ogen zijn woensdagavond gericht op Kylian Mbappé, als AS Monaco het thuis opneemt tegen Juventus in de halve finale van de Champions League. in zijn laatste achttien officiële wedstrijden was de jeugdige spits verantwoordelijk voor evenzoveel doelpunten. Mbappé kent de volgende tegenstander door en door, verzekert zijn oom Pierre.

"Kylian hoeft Juventus niet te bestuderen voor de Champions League-wedstrijd, want hij kent Juventus al heel goed. Hij bekijkt al heel lang iedere wedstrijd van ze. Hij doet hetzelfde bij Real Madrid, Barcelona en Chelsea", laat Pierre Mbappé, naast de oom ook een adviseur van de aanvaller, weten in gesprek met Tuttosport.

Er gaat de afgelopen weken geen dag voorbij waarop Mbappé niet opduikt in de geruchtencircuits. Toch voelt hij zich thuis bij Monaco en is de achttienjarige sensatie volgens zijn oom 'erg gelukkig'. "Als de tijd rijp is, zullen we het hebben over een eventuele transfer", vertelt Pierre evenwel, om vervolgens nog iets verder uit te weiden over zijn neef. "Zijn rolmodellen zijn Ronaldo, David Trezeguet en Neymar. Hij heeft vroeger ook veel beelden van Zinédine Zidane bekeken en hij bewondert Gianluigi Buffon en Filippo Inzaghi."