Bekerheld Van Wolfswinkel: ‘Maar als Feyenoord belt, neem ik op’

Ricky van Wolfswinkel houdt de deur open voor een stap hogerop. De spits van Vitesse, zondagavond goed voor beide doelpunten in de bekerfinale tegen AZ, heeft bijvoorbeeld oren naar eventuele interesse van Feyenoord. Toch staat Van Wolfswinkel niet te springen om Vitesse al na één seizoen in te ruilen voor een andere club.

"Er moet wel echt iets leuks langskomen. Waar ik echt iets in zie", verklaart de 28-jarige clubtopscorer van Vitesse in gesprek met Ziggo Sport. "Ik zou nu zeker niet zomaar meer weggaan. Het bereiken van de Europa League met Vitesse is echt een stap vooruit. Ik ben hier echt op mijn plekkie."

Van Wolfswinkel tekende vorige zomer een contract tot medio 2019 in Arnhem. Hij staat daarnaast bekend als supporter van Feyenoord, dat afstevent op het kampioenschap en Champions League-voetbal. Mocht technisch directeur Martin van Geel onder de indruk zijn geraakt, dan kan hij het proberen. "Dan neem ik de telefoon wel op", lacht Van Wolfswinkel.