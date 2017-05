Sneijder met twee fraaie assists belangrijk bij galavoorstelling Galatasaray

Na twee opeenvolgende nederlagen in de Süper Lig weet Galatasaray weer wat winnen is. Het team van Igor Tudor veegde maandagavond de vloer aan met Bursaspor: 0-5. Wesley Sneijder was een van de uitblinkers, door twee assists te verzorgen in de tweede helft. Nigel de Jong maakte halverwege het tweede bedrijf zijn opwachting. Galatasaray staat vierde en heeft vier punten minder dan Fenerbahçe.

Na 56 minuten mocht Sneijder aanleggen voor een vrije trap. Zijn afgemeten voorzet stelde Ahmet Calik in staat om bij de tweede paal raak te koppen. Nog geen vier minuten later was Sneijder opnieuw de aangever: met een bekeken steekbal lanceerde hij ploeggenoot Lukas Podolski, die alleen mocht afstormen op keeper Harun Tekin en niet faalde. De wedstrijd was toen al beslist, want Podolski verzorgde de 0-4 in de Timsah Arena. Een minuut voor tijd maakte Yasin Öztekin zelfs de 0-5.

In de eerste helft had Galatasaray ook al tweemaal gescoord. Bruma sloeg als eerste toe na een individuele actie vanaf de linkerflank. Hij stuurde een tegenstander het bos in en had vervolgens het geluk dat zijn inzet via het been van Ersoy Ertugrul in het doel zeilde. Op slag van rust kreeg Bruma wel officieel een doelpunt op eigen naam. Na een fraaie hakbal van Podolski plaatste de Portugees de bal onder doelman Harun. Galatasaray komt dankzij de zege op 52 punten in de Süper Lig.