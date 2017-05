Ten Hag getipt voor Oranje: ‘Cruijff zette Guardiola toch ook in een keer neer?’

De KNVB heeft nog altijd geen vervanger voor de ontslagen Danny Blind aangesteld. In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach is technisch directeur Hans van Breukelen uitgekomen bij Dick Advocaat. Zijn aanstelling zou naar verluidt dinsdag officieel worden. John van ’t Schip, vanaf komend seizoen trainer van PEC Zwolle, vindt het onbegrijpelijk dat de voetbalbond lijkt te kiezen voor Advocaat. Hij pleit voor een frisse wind bij Oranje en pleit voor FC Utrecht-trainer Erik ten Hag.

Van ’t Schip is ervan overtuigd dat een nieuw gezicht de beste oplossing is voor Oranje. “Ik zou gewoon de hele boel schoonvegen en ook niet met Advocaat beginnen”, zegt hij maandagavond bij het programma Peptalk op Ziggo Sport. “Waarom ga je kiezen voor iemand die al zes of zeven keer bij het Nederlands elftal heeft gezeten? Kies voor een nieuw iemand, dat werd vroeger toch ook gedaan? Johan Cruijff zette Josep Guardiola ook in een keer neer, omdat hij daar in geloofde. Hij was pas 34 of 35, of kijk naar Frank Rijkaard.”

De oud-international denkt dat Ten Hag de aangewezen persoon is om Oranje uit het slop te trekken. "Hij heeft het goed gedaan bij Go Ahead Eagles, heeft bij Bayern München onder Guardiola getraind, kent ook Arjen Robben goed, en doet het nu weer goed bij FC Utrecht. Hij durft te veranderen, heeft een andere visie. Hij zal wel geen draagvlak hebben bij de KNVB, maar zet er dan iemand als Ruud Gullit naast."