Amateursensatie kan na veertig treffers en kampioenschap tóch profvoetbal in

Voor Dennis Kaars lonkt toch een bestaan als profvoetballer. De spits van de Amsterdamse amateurclub De Dijk heeft een contractaanbieding van FC Den Bosch op zak. Kaars kan volgens RTV Noord-Holland voor twee jaar tekenen, met een optie voor een extra seizoen.

In de winterstop toonde Sparta Rotterdam nog belangstelling voor de aanvaller. Ondanks een akkoord met De Dijk haakte de Eredivisionist toen af. Kaars bleef dus bij De Dijk, waarvoor hij dit seizoen veertig doelpunten maakte in de Derde Divisie zondag. Mede door zijn scoringsdrift mocht De Dijk zich vorige week tot kampioen kronen.

Kaars noemt de aanbieding van Den Bosch 'interessant'. "Ze nemen best een risico omdat ik nog nooit op dat niveau gespeeld hebt. Daar spreekt vertrouwen uit", aldus de 28-jarige voormalig speler van Monnickendam, HBOK en de Ajax-amateurs. "Mocht ik het avonduur aangaan bij Den Bosch of een andere club in het betaald voetbal, zal ik proberen minimaal de heft van mijn productie van dit seizoen te halen."