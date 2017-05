Treble lonkt voor Juventus: ‘Een prachtig verhaal, daarvoor kwam ik hier’

Juventus is nog altijd op drie fronten actief. De ploeg van Massimiliano Allegri stevent af op de Italiaanse landstitel, zit in de finale van de Coppa Italia en opent woensdag de jacht op een ticket voor de Champions League-eindstrijd. In de halve finale wacht een tweeluik met AS Monaco. Dani Alves is voorzichtig, maar spreekt de ambitie uit om de treble te winnen.

"Het grootste gevaar is dat we zouden denken dat we de Champions League al binnen hebben, omdat we Barcelona hebben uitgeschakeld", denkt de oud-speler van de Catalanen. "De wedstrijd is nog niet gespeeld en we hebben de trofee nog niet binnen. We moeten niet denken dat we naar Monte Carlo reizen voor een simpel klusje. Monaco is een ploeg die zorgeloos kan voetballen, op een vrije en gevaarlijke manier", vertelt de rechtsback aan Mediaset.

Volgens Dani Alves begint Juventus aan de belangrijkste fase van het seizoen. De Oude Dame reikte in 2015 nog tot de finale, maar verloor van Barcelona. "Als we de finale halen, mogen we niet weer de mist in gaan. We kunnen alles winnen. We hebben nog niks in handen, maar we zijn dicht bij de eindzege in alle competities. We kunnen een prachtig verhaal schrijven en ik ben precies daarvoor naar Juventus gegaan."