Strootman moet vrezen voor competitiekraker na onvervalste schwalbe

Kevin Strootman hangt een schorsing boven het hoofd. De Italiaanse voetbalbond FIGC onderzoekt de schwalbe van de AS Roma-middenvelder in de stadsderby tegen Lazio van zondag, zo meldt de Corriere dello Sport. Strootman versierde in de slotfase van de eerste helft een strafschop voor zijn ploeg.

Bij een 0-1 achterstand liet de Nederlander zich vallen in het strafschopgebied. Er was geen sprake van contact met Wallace, maar desondanks mocht Daniele de Rossi met succes aanleggen vanaf elf meter. Roma zou uiteindelijk met 1-3 verliezen. De wedstrijd krijgt een staartje, daar aanklager Giuseppe Pecoraro van de FIGC al een rapport naar de tuchtcommissie verstuurd zou hebben.

Op basis van camerabeelden kan Strootman alsnog geschorst worden. Daardoor komt de kraker tegen AC Milan in gevaar voor de basisklant van Roma. Zondag gaat Roma, dat tweede staat in de Serie A, op bezoek in San Siro. Strootman was dit seizoen in 31 competitiewedstrijden goed voor 4 doelpunten namens de hoofdstedelingen.