Groningen pikt tweede versterking voor volgend seizoen op bij Ajax

Django Warmerdam verlaat Ajax voor FC Groningen. De 21-jarige linksback heeft een driejarig contract getekend bij de Trots van het Noorden. Dat meldden beide clubs maandagmiddag via de officiële kanalen. Het contract van de door Ajax opgeleide verdediger liep in Amsterdam nog een jaar door. Het is onbekend welke transfersom gemoeid is met de overgang.

Warmerdam speelt dit seizoen op huurbasis voor PEC Zwolle en kwam daar tot dusver tot 27 officiële duels in alle competities. Zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax heeft hij nooit gemaakt. Wel kwam hij tot meer dan vijftig wedstrijden voor Jong Ajax. Warmerdam is de tweede versterking van Groningen voor volgend seizoen. Eerder werd Mike te Wierik (Heracles Almelo) al gecontracteerd.

De talentvolle verdediger laat in een eerste reactie weten er naar uit te kijken om volgend seizoen in het Noordlease Stadion te mogen spelen. “FC Groningen is voor mij de perfecte vervolgstap in mijn carrière”, laat hij weten op de website van zijn nieuwe werkgever. “Vooralsnog richt ik mij eerst nog op een goede afsluiting van het seizoen in Zwolle, want dat verdient PEC.”

“Zijn prestaties dit seizoen in Zwolle zijn ons opgevallen en uit de informatie, die wij hebben weten te vergaren, kwam een zeer positief beeld naar voren”, laat manager technische zaken Peter Jeltema weten. “Django Warmerdam is volop in ontwikkeling en wij denken dat we veel plezier gaan beleven aan zijn komst naar het Noordlease Stadion.”