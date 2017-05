Robben: ‘Ik accepteer zijn beslissing, maar ga hem wel missen’

In tegenstelling tot Arjen Robben heeft Philipp Lahm er genoeg van en stopt hij na dit seizoen met voetballen. De Oranje-international en Duitse rechtervleugelverdediger hebben de afgelopen acht seizoenen samengespeeld en daar komt nu een einde aan. In een interview met het clubkanaal van Bayern München spreekt Robben zijn waardering uit voor de vertrekkende Lahm.

Robben had graag gezien dat de 33-jarige Lahm er nog een of meerdere seizoenen aan zou vastplakken. "Ik vind het heel erg jammer dat hij gaat stoppen. We hebben acht jaar lang samen op rechts gespeeld en dat liep altijd perfect”, zegt Robben in gesprek met FC Bayern TV. “Ik heb alle respect voor zijn beslissing en accepteer deze, maar ik ga hem wel missen. Hij is een voorbeeld voor de hele club."

Afgelopen weekend werd Lahm voor de negende keer in zijn loopbaan kampioen met Bayern München. “Hij heeft een waanzinnig grote carrière gehad'', weet Robben. “Hij heeft alles gewonnen wat hij kon winnen, landstitels, Champions League en werd wereldkampioen. Hij is jarenlang aanvoerder geweest en is echt een voorbeeld voor de club.”

Zelf denkt Robben nog lang niet aan het stoppen met voetballen. Na veel blessureleed gekend te hebben, is hij nu al een geruime periode fit. “Aan het begin van het seizoen kwam ik terug van een blessure en toen kreeg ik er meteen nog een. Daarna is het eigenlijk goed gegaan. Ik voel me goed en sterk en hoop dat door te trekken. Dat ik er nog zo voor kon gaan tijdens de verlenging bij Real Madrid, verraste me ook. Maar ik doe er ook veel voor om fit te blijven”, aldus Robben.